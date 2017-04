Clément Lecoeuvre assure, Laure Manaudou à Lyon-Parilly

+

Je suis de retour

Après quelques jours de congés. Nos infos et nos pronostics reviennent donc. Merci de votre patience.

Laure Manaudou à Lyon-Parilly

Elle est l'ambassadrice ce mercredi 12 avril de la 3ème étape du GNT, qui sert de support au quinté. Une occasion pour les spectateurs de la rencontrer. La course est intéressante avec un bon favori, Aprion (voir mon pronostic).

Ça tousse chez Jean-Claude Rouget

À Saint-Cloud mardi 11 avril comme ces derniers jours, ses chevaux ont été déclarés non partants. C'est l'écurie (une des trois à Pau) qui abrite ses mâles qui est touchée. Ce n'est pas grave, dit-il, des poussées de fièvre, mais cela nécessite des traitements donc quelques jours de repos. Ils seront en retard de gains dans quelques semaines. Il faudra s'en rappeler.

Clément Lecoeuvre assure

Il approche des professionnels avec encore deux beaux succès lors de cette même réunion de Saint-Cloud, dans les 4ème et 5ème course. Je vous l'avais signalé il y a longtemps. Il est doué.

Une bonne note dans le quinté

Toujours à Saint-Cloud mardi 11 avril. Dagobert Duke a terminé sur la main de son cavalier. À reprendre, comme Dyremis, qui n'a pas fait sa valeur dans la 2ème course. Je n'ai pas compris la monte de sa cavalière, mais je vois peut être le mal partout.

Un succès sympathique

On avait quitté Swedishman en décembre dernier sur un beau succès dans une course pour amateurs à Vincennes, où il rendait 50 m. Âgé de 11 ans au 1er janvier, il a quitté les boxes de Thierry Duvaldestin pour la Suisse. Et bien pour son retour à la compétition vendredi 7 avril, il s'est imposé facilement à Avenches dans la 4ème course, drivé par son nouvel entraîneur, Patricia Felber. Elle va s'amuser avec lui.