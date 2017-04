+

Un quinté de favoris à Lyon-Parilly

Que j'ai indiqué presque comme tout le monde, mercredi 12 avril, dans la 3ème étape du GNT. On notera que Aprion a été dominé à la lutte par Best Buissonay, bien drivé par le jeune Joël Van Eeckhaute. 5ème, la dernière minute, Ambassadeur d'Am, m'a un peu déçu, mais moins qu'Universal Rider, qui file un mauvais coton. Akayama a encore été disqualifiée.

Des drivers décevants à Lyon-Parilly

Ludovic Peltier et, dans un moindre mesure, Jean-Marie Le Cerf n'ont pas été inspirés lors de cette journée. Le premier a eu tous les malheurs à la corde dans la 7ème course, dont il était l'un des favoris. Mais il n'avait pas qu'à s'y mettre. Donc à reprendre, en espérant qu'il sera mieux inspiré, Dame Island lors de sa prochaine sortie.

Avec 76 kg dans un quinté, est-ce possible d'y faire l'arrivée ?

C'est le poids de Rock The Race, engagé dans le Prix Rose or No de ce jeudi 13 avril à Auteuil. C'est 6 kg de plus que le numéro 2, Poligroom, et 12 de plus que le plus petit, Ma Cagnotte. C'est un bon cheval, qui a terminé 6ème avec ce poids d'une des courses de référence. Il peut être 5ème, mais sa valeur ne change pas. Le challenge vaut la peine d'être suivi.

Pierre-Charles Boudot et Christophe Soumillon ne lâchent rien

Ils étaient mercredi 12 avril à Fontainebleau et seront ce jeudi 13 avril en réunion 3 à Marseille-Pont de Vivaux, en semi-nocturne pour des courses premium peu dotées. La plus riche est de 20.000 euros d'allocations dont 10.000 pour le lauréat, mais surtout pour le challenge des succès qui les oppose. Bon, si on pariait déjà sur le vainqueur ? Cela relancerait l’intérêt.