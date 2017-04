+

Réagir

James Reveley continue de boiter

Il a repris plus tôt que prévu la compétition, et avec succès d'ailleurs ces derniers jours. Mais je l'ai vu tirer la jambe dans le rond de présentation, et donc bravo à lui d'être déjà de retour en espérant que ses problèmes vont vite se régler.

De grosses cotes à Auteuil jeudi 13 avril

Le lauréat du quinté, Galop Marin, a balayé les doutes de son entraîneur et s'est imposé à 50/1. Plus tard, un autre concurrent a, lui, dominé à 100 /1. À noter la bonne 3ème place de notre dernière minute, Curly Basc (4,60 euros la place) et la chute très triste de Hawk The Talk, qui est parti dans le camion. Je ne sais s'il a été sauvé mais je l'espère pour ce brave serviteur de l'écurie Kepa.

Super quinté vendredi 14 avril à Vincennes

Bravo aux organisateurs du trot, qui ont pris cette épreuve, le Prix Jean Riaud, avec 14 partants. Revoir en piste dans un quinté Belina Josselyn et Lionel est très agréable, et même si les rapports s'annoncent faibles on peut être certain de toucher quelque chose. D'ailleurs, le quinté de samedi 15 avril à Vincennes sera aussi très plaisant.

Dernier dimanche au galop... lundi 17 avril à Auteuil

Le 4ème sur un champ de course accessible en métro. Il y a eu du monde pour le 1er, et c'est une bonne idée de le faire en ce lundi de Pâques, avec le prix du Président de la République en point d'orgue. À ce sujet, le gros poids de 76 kg a été enlevé de la liste des participants, et celui de ce jeudi 13 avril n'a pas fait l'arrivée. C'est vraiment un fardeau à porter.