Une belle deuxième étape du Trophée Vert

Plusieurs interviews pour les quintés de dimanche et lundi de Pâques dans le Président de la République. Des favoris et des outsiders et sans doute des concurrents à l'arrivée. À voir et à revoir...

Jefferson Smith pro

Il a obtenu sa 70e victoire en début de semaine mais malgré tout son employeur principal continue de lui faire confiance, ce qui est bien. Il faut dire que Jean Claude Rouget a du matériel. .J'aime bien ce cavalier qui d'ailleurs est toujours surcoté.

78 partants seulement ce dimanche à Chantilly

C'est peu pour huit courses et encore c'est grâce aux deux handicaps qui ont réuni 32 concurrents à eux deux. Il y a trois épreuves de groupes menant vers les Poules d'Essai ou le Jockey Club mais avec deux fois sept et une fois six partants seulement. Il faut dire qu'il y a des Fabre et que pour l'instant il a remporté toutes les courses principales dans lesquelles il a eu des participants !

En revanche une belle 2e étape du Trophée Vert dimanche

C'est à Écommoy en réunion 5 avec 18 concurrents sur trois poteaux vers 16h15. Le match promet entre le rouleau compresseur Bugsy Malone et la belle Uniflosa Bella qui vient d'effectuer une superbe rentrée. C'est notre pick 5 du jour.

Belina est extra

Le champion de JMB a effectué un retour gagnant vendredi soir en remportant à Vincennes le Prix Jean Riaud la queue en trompette et en battant le record du parcours à la suite d'un belle course donné H par JMB. Elle devrait courir maintenant dans 1 mois le Prix des Ducs de Normandie à Caen. Valko Jenilat a terminé second devant Lionel un peu gêné par la longue distance et qui lui va courir en Scandinavie. 5e avec un parcours malheureux, notre dernière minute Orient Horse est à reprendre la prochaine fois.

Vulcania a dépoté

Notre favorite s'est imposée brillement dans le quinté (je vous indiquais le quarté) grâce à un bon parcours donné par Éric Raffin. Matthieu Abrivard a fait de même avec Tobrouk de Payre alors que Reckless a été distancé dès le départ, peut être gêné me semble-t-il. Bonne note bien sûr pour Vanille du Dollar malheureuse et bloquée dans le parcours qui n'a pu s'exprimer qu'à la fin pour prendre la 4e place.