+

Réagir

Une bonne vidéo déjà

Dans le quinté de dimanche ou Good Deal entraîné par Julien Mérienne a terminé 3e d'une course sans train ou les leaders sont allés au bout ! Good a rapporté 3,1 pour 1 euro. À suivre nos interviews pour le Prix du Président de la République, le quinté de ce lundi de Pâques. Déception dans cette course de notre dernière minute Veakalto 8e seulement et succès d'un cheval dont l'entourage était dubitatif. Bon...

Le top a terminé deuxième

Parabellum débutait dans la 3e course de Chantilly. Il porte les couleurs de Dubai et a été acheté 2,6 millions aux ventes de Deauville en 2015, le record. Il a été battu par un Niarchos de peu et avec des excuses. Donc à revoir mais ce n'est pas la meilleure impression de ce début d'année au galop, comme quoi la génétique n'est pas tout et heureusement. Cela dit il a le droit de progresser.

Les malheurs de Jean Claude

Interrogé sur Equidia il a évoqué la semaine passée ou un virus a atteint l'une de ses trois écuries de Pau. 57 chevaux ont été atteints et deux ont péri... Ses galopeurs ne reprennent que maintenant l'entrainement et ils ne recourront qu'en juin prochain.

Un prix du Président très convoité

Ils sont donc 20 au départ du quinté sur 4.700 mètres en steeple et on ne peut écarter aucun des concurrents . Des surprises sont à redouter pour les jeux. À noter que c'est le dernier Dimanche au Galop, un lundi, avec donc des animations pour les petits et les familles sur un hippodrome où on peut se rendre en métro.