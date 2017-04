+

Un sur trois pour les vidéos

Le propriétaire Philippe Peltier a terminé 3ème du Prix Président de la République avec Kyalco, lundi 17 avril à Auteuil. Il nous disait de le reprendre. En revanche, mais on n'y peut rien, Mister Bali et Tourwell sont tombés. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Prix de l'Atlantique à Enghien.

Hawk The Talk n'est plus

Il était tombé jeudi dernier à Auteuil et je pensais qu'il pouvait revenir. Chute mortelle, hélas, m'a confirmé son entraîneur François-Marie Cottin. J'adorais ce guerrier de l'écurie Kepa.

8ème victoire de Mali Borgia

En steeple surtout mais aussi en haies. C'est un sacré sauteur qui fait plaisir à la famille Teboul, des passionnés de père en fils. Il va encore s'illustrer ce printemps.

Retour en piste de La Cochère

C'est ce que j'avais vu de plus étincelant chez les pouliches en août dernier à Deauville. La pouliche de Gérard Augustin-Normand est au départ mardi 18 avril à Maisons-Lafioitte de la 4ème course, dans un lot à sa portée. Elle devrait aller selon moi vers le Diane ou la Poule d'Essai. C'est une pure.

Le doublé pour Blue Dragon

De quoi redonner du moral à Guy Cherel, dont le cheval a chuté mortellement dans le quinté. Son champion a remporté pour la 2ème année le Prix Léon Rambaud, la belle épreuve de lundi 17 avril à Auteuil. Il l'a fait de bout en bout et sans mollir, comme les dernières fois, comme quoi le travail de son entraîneur a porté ses fruits. Il va aller maintenant vers la Grande Course de Haies, où il retrouvera Device. À noter que Cherel a fait le tiercé gagnant avec ses 3 chevaux puisque Solway et Bosseur ont pris les accessits. Alex de Larredya n'a terminé que 4ème.

6 morts au champ d'honneur

La journée a été rude à Auteuil lundi 17 avril avec des chutes mortelles dans quelques épreuves hélas. C'est beaucoup et encore quelques uns ne sont pas bien rentrés. La discipline est exigeante. Damien Mescam a été le plus touché parmi les cavaliers. On lui souhaite un rapide rétablissement.