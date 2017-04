+

Quinté du mardi 18 avril à Maisons-Laffitte : victoire de la dernière minute

Il s'agit de Hatari, cotée à 12/1 et très bien montée par Antoine Hamelin, qui nous réussit bien. Je vous indiquais le quarté mais le quinté était trouvable. Déception, en revanche, pour Mangusto (13e) et Saon Secret (11e), qui a du mal en ce moment.

Grosse déception avec la Cochère

La pouliche de Jean-Claude Rouget avait impressionné l'an passé à Deauville. Elle n'a terminé que 5ème de la 4ème course de Maisons-Laffitte mardi 18 avril, le Prix d'Orsay, à la cote de 1,2/1. À revoir, mais ce n'était pas top. Déception aussi, dans une moindre mesure, pour King David, 8ème du Pick 5, le Prix du Clos de Chalais. Bon, il aurait pu finir plus près si... À reprendre en confiance.

Seulement 12 dans le Prix de l'Atlantique samedi 22 avril

Et encore, toutes les montes de ce groupe 1 ne sont pas déclarées. Ce ne sera pas le quinté, bien sûr, à Enghien, et visiblement Bold Eagle a fait fuir les participants. Sébastien Guarato, lui, aligne cinq partants, soit près de la moitié du peloton, et à mon avis seul Up and Quick, déferré, peut l'empêcher de faire au moins le tiercé.

Le galop s'inquiète

Et vos propos sur la réunion d'Auteuil le prouvent. Les chutes mortelles sont une mauvaise image et les responsables vont donc analyser le pourquoi de ces décès pour améliorer l'image. Bonne réaction de leur part, donc, même si la discipline, je le disais dimanche, est la plus dangereuse des trois.