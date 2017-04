+

C'est un poulain de l'écurie Wertheimer qui, d'après mes informations, sera leur bonne chance dans le Prix du Jockey Club. Il n'a couru qu'une fois, le jeudi 23 mars à Saint-Cloud dans le Prix Avenger, pour un succès en trois foulées. Ses 2ème et 3ème ce jour-là, Malkoboy et Shakeel ont terminé 2ème et 1er d'une épreuve estimée ce jeudi 20 avril à chantilly, le Prix de Ferrières. Donc à suivre, Plumatic.

Coup de quatre pour Christophe Soumillon ce jeudi 20 avril

Toujours à Chantilly, et ce avant la dernière épreuve. Il reprend du champ, donc, sur Pierre-Charles Boudot dans leur mano a mano.

"Le Parisien" en fête

Notre confrère invite chaque année le monde hippique à une soirée où il récompense les entraîneurs/jockeys/drivers qui pronostiquent dans ses pages, qui sont parmi les plus lues de quotidien. Donc ce jeudi 20 avril sont fêtés pour leurs réussites l'an passé : Pierre-Yves Verva au trot, Kévin Nabet en obstacle et Alain Bonin en plat. En conséquence, ils ne font plus partie de la liste 2017 puisqu'ils ont été les meilleurs en 2016.

Pas de causes objectives pour les chutes d'Auteuil dimanche 16 avril

Cinq sauteurs sont morts (je pensais six) et quelques cavaliers se sont blessés. Après une première enquête des responsables de l'obstacle, il s'avère que chaque accident a une cause individuelle (des fautes, surtout sur les obstacles) et qu'il n'y a pas eu de responsabilité particulière au niveau de la piste ou du terrain, si ce n'est peut-être la nécessité d'un peu plus d'arrosage à la réception des obstacles, ce qui sera fait. Ce fut un jour sans, comme on dit, et le galop assure que la sécurité des acteurs des courses ne peut faire l'objet d'économies. Dont acte.

Belle réunion de trot ce vendredi 21 avril en soirée

À Vincennes, avec des concurrents de qualité et notamment un beau quinté, le Prix Aletheia (voir mon pronostic). Rappelons que l'on peut venir entre amis pour les "after work".