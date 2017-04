+

Trois interviews pour la réunion de ce dimanche 23 avril à Saint-Cloud dont deux pour le quinté, très difficile car réservé à des 3 ans qui débutent dans cette catégorie. Les pros sont confiants. À voir et revoir.

7 seulement dans le Prix Pénélope

Toujours ce dimanche 23 avril à Saint-Cloud. C'est moins que pour le premier tour de l'élection présidentielle, et selon les statistiques de l'ami Claude Piersanti, ce n'est pas encourageant car depuis le début de l'année en plat il y a eu 12 courses de groupes pour une moyenne à peine supérieure à 8 partants. On peut faire mieux, non ?

Bold Eagle en vedette à Enghien ce samedi 22 avril

Le crack dispute le Prix de l'Atlantique contre 10 adversaires, et c'est curieusement sa 1ère tentative sur cet hippodrome. Pourquoi ? La réponse dans notre édito. À noter également un beau quinté, le Prix du casino Barrière Enghien-Les-Bains.

Encore quelques chiffres du PMU

Après la conférence de presse de Xavier Hurstel jeudi 20 avril. En 2016, l'opérateur a reversé 796 millions d'euros à la filière (trot et galop) contre 807 l'année précédente. Mais c'est ce qui avait été envisagé au début de l'année en raison de la situation économique notamment, et des attentats qui ont, selon lui, un impact sur les joueurs.



Les enjeux à l'International (plus d'un milliard d'euros) ont rapporté 73 millions net au PMU (le reste étant pour les joueurs et les opérateurs locaux), et parmi eux il y a une surprise. On a beaucoup joué ces derniers temps sur l'île de Man, entre la France et l'Angleterre.



En mars de cette année, comme je l'ai signalé, les enjeux ont progresse de 4,3%, mais il y avait eu un quinté de moins l'an passé pour cause de grève, et pour ce 1er trimestre ce sont les jeux simples (d'où le simple jackpot) qui ont été les plus joués devant les couplés. Le quinté ne vient qu'en 3ème position, devant les multi, qui marchent bien.