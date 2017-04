Agora malheureuse dans le quinté d'Enghien-les-Bains

+

Toujours trois inters pour ce dimanche de Saint-Cloud, une dans la 8e et dernière épreuve et deux dans le quinté ou finalement ce sont des chevaux en vue. Une bonne occasion donc de savoir ce qu'en disent les entourages !

Agora malheureuse dans le quinté d'Enghien

Remporté par son favori Attacus à la faveur d'une belle course tactique d'Eric Raffin..En tête, il a bloqué l'éret preuve surtout Agora derrière lui qui avait du gaz et il a été jusqu'au poteau ainsi. La jument n'a terminé que 4e dominée par les chevaux à ses cotés Zonguldak et Radieux. Blues d'Ourville qui visait une autre course a bien sûr terminé 5e à 30/1. Best Buissonay et Pioneer Gar ont eux été distancés. Je vous indiquais le petit tiercé dans l'ordre en sept hélas.

La journée du Pénélope

C'est la course principale du jour ! La 4e vers 15h45 avec hélas sept partantes seulement dans une des premières étapes vers le Diane.

Un départ qui m'attriste

Celui de Michel Oddos, un ami, qui était le patron du réseau du PMU. Il va passer la main, fin mai, à Patrick Fontana qui travaillait dernièrement chez Foncia. Michel Oddos a été pour beaucoup dans les bons résultats du PMU ces vingt dernières années mais il continuera de conseiller Xavier Hürstel, le PDG de l'opérateur.

Tiens des réponses et des engagements

À la Une de Paris turf ce samedi. Les quatre ministres qui ont été sollicités par les dirigeants hippiques ces derniers mois dont Michel Sapin et Stephane le Foll disent oui à toutes les revendications mais pour l'avenir alors qu'ils ne seront sans doute plus en place.



Dommage que cela intervienne si tard ! Donc ils veulent obtenir une révision de la TVA , une étude sur la séparation des masses entre le dur et le net et le report à 2019 du relevé d'identité prévu pour les gagnants aux courses de 2.000 euros ou plus. Bon, cela ne va pas changer grand chose dans l'immédiat hélas.