Cinq sulkys volés chez Sébastien Guarato

Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi dernier et les voleurs ont choisi les plus recherchés, sans doute des pros, car chacun a une valeur de 12.000 euros. Parmi eux se trouvaient le propre sulky de Bold Eagle qui a donc couru samedi (et gagné) avec un ustensile de rechange. Ce n'est pas la première fois que des vols ont lieu, il y en a eu plusieurs cet hiver à Grosbois et on peut supposer que c'est une équipe bien organisée. L'établissement de Sébastien Guarato est grand et personne n' a rien entendu. L’entraîneur a déposé plainte mais on peut s'inquiéter sur la rapt aussi d'un cheval même si d'après mes infos le box de Bold Eagle est près du domicile de l’entraîneur.

Une expérience avec du pour et du contre

Depuis le début de l'année, le PMU en partenariat avec le GIE des cartes bancaires, teste dans 500 lieux de prises de paris la possibilité pour les gagnants de se faire créditer leurs gains directement sur leurs cartes bancaires. D'un coté c'est pour pallier l'objectif du gouvernement (et de tracfin) de diminuer de 3.000 à 2.000 euros les paiements en espèces, mais de l'autre cela risque de ne pas permettre tout de suite le recyclage des gains et donc à terme de faire fuir les joueurs. Pas évident. On verra ce qui sortira de ce test.

Vidéos et quinté ok

2/2 pour les vidéos malgré la difficulté avant le coup de la tâche puisque c'était un quinté de 3 ans. Stephane Wattel s'est imposé et Christian Demuro a terminé 5e. Je vous ai indiqué le quinté désordre en six chevaux avec la dernière minute 4e. C'est d'ailleurs elle la bonne note car son jockey a hésité un peu avant de la lancer à mi ligne droite.

Le Pénélope dans un mouchoir de poche

Comme d'autres pourrait on dire. Qautre pouliches ont terminé sur la même ligne et la victoire est revenue finalement à la Pantall Sister Charlie. J'ai bien aimé quand même la 4e Music Lover mais je ne pense pas que la gagnante du Diane soit parmi elles.