GNT : beau quinté mercredi 26 avril à Toulouse

Beau quinté mercredi 26 avril

Ce sera dans le GNT de Toulouse, avec un match qui promet entre Brissac, à 25 m, et Baxter du Klau, en tête avec Franck Nivard. On remarque que JMB se déplace un peu moins en ce moment.

Emmanuel de Rohan-Chabot interrogé par Jour de Galop

Le président de Zeturf, le 2ème site en ligne derrière le PMU, évoque l'actualité et ses projets dans le quotidien du galop en ligne de Mayeul Caire. Il se déclare opposé à certaines orientations du PMU et des Sociétés de Courses, et milite pour de nouveaux produits adaptés à une consommation rapide. Il regrette également le trop grand nombre de courses quotidiennes : 70 par jour, dit-il c'est difficile de s'y retrouver.

Un rappel

C'est jeudi 27 avril que débute au PMU le simple jackpot, dont on vous a déjà expliqué le principe. Pour 2 euros, il y a un multiplicateur de 1 à 1.000 qui bonifie le pari en plus des gains au simple.

Un bon cheval à suivre

Encore un Fabre, qui s'est imposé à Compiègne lundi 24 avril, dans la 2ème course, le Prix de Villeneuve l'Étang, et qui est donc invaincu en deux tentatives. Son nom : Trais Fluors. On va peut-être le retrouver au départ de la Poule d'Essai des Poulains à Deauville mi-mai car il est doué.