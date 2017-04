+

Attention. Les inters sont pour ce vendredi soir à Vincennes exceptionnellement puisque les épreuves de galop pour le week-end étaient très éloignées cette semaine. Il y en a deux dont l'un des deux favoris et chaque intervenant revient également sur son champion ! À voir et à revoir. Le quinté de Vincennes réunit 18 partants.

Le Trot cherche un partenaire pour 2018

Et cela arrive vite. En effet le contrat avec Opodo pour le Prix d'Amérique est terminé et la 97e édition se profile pour l'instant sans partenaire. Le trot précise aux futurs intéressés que c'est la course sur laquelle on joue le plus dans l'année et qu'il y a eu pour la dernière édition 22 millions de retombées médias ! Surtout avec Bold Eagle.

Des animations au galop pour tout le week end

Dimanche à Chantilly et lundi à Saint-Cloud les familles sont en effet invitées à se rendre sur les deux hippodromes, lundi étant finalement le dernier des Dimanches au Galop. On a remarqué récemment que les animations proposées pour les enfants sont un plus certain pour attirer le public mais encore faut il ensuite l'inciter à jouer et dans ce sens ce serait bien d'offrir un bon de pari pour une entrée achetée.

L'écurie Passion retrouve le sourire

Coup de deux surtout pour son animateur Marcel Chaouat à Compiègne jeudi. L'écurie discrète ces derniers temps a remporté la 1re épreuve et son gérant la seconde sous ses propres couleurs.

Les favoris à l'honneur dans le quinté

Si l'on excepte le 5e les chevaux en vue ont bien fait et notamment le meilleur du lot, Hurkhan bien monté par Gaetan Masure. À noter les bonnes performances ce jeudi des élèves de François Nicolle et que Claude Piersanti indiquait le quarté.