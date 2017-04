+

Du mieux chez Jean-Claude Rouget

Ses 57 chevaux touchés dans un barn de son écurie par un méchant virus sont tirés d'affaires et ils ont déjà recommencé à s’entraîner. Jean-Claude Rouget devra néanmoins attendre quelques semaines pour les présenter à nouveau en compétition. En attendant, débarrassé de ses problèmes, il retrouve la gnaque et ses concurrents sont au point. Troarn a bien gagné ce vendredi 28 avril à La Teste-de-Buch dans la 1ère course, le Prix Solicitor. Il faut donc les suivre à présent.

Huit seulement dans le Ganay à Saint-Cloud lundi 1er mai

C'est le premier groupe 1 de la saison et il y a un match intéressant qui se profile entre Zarak, l'Aga Khan, et le Godolphin Cloth of Stars, invaincu depuis le début de l'année.

Une bonne initiative à Lyon

L'hippodrome de La Soie propose mercredi 3 mai aux spectateurs présents sur le champ, ainsi qu'aux professionnels, de participer à un jeu concours afin d'être invités à l'Elitloppet à Solvalla le 28 mai prochain, où Bold Eagle va défier les Scandinaves et Timoko. Un quinté a lieu ce jour-là sur l'hippodrome.

Guilain Bertrand toujours à l'arrivée

C'est avec Florent Guy le meilleur amateur actuel au galop, et il fait encore des cotes intéressantes. À nous d'en profiter. Vendredi 28 avril, il a remporté avec facilité la première de Fontainebleau, le Prix des Saules, avec Bamba, et a pris la 2ème place de la deuxième, le Prix des Têtards, avec Point Blank, derrière Florent Guy.

De belles réunions ce samedi 29 avril

Les horaires des quintés rechangeront le 6 mai

Pour ceux du week-end qui ont été avancés en raison de la campagne électorale retransmise par LCI, qui diffuse également les compétitions. Donc à partir de samedi dans huit jours, le quinté reviendra à 15h15 (au lieu de 14h45 actuellement) les week-ends et jours fériés de semaine, comme ceux du lundi 8 mai ou du mardi 15 août. Sinon, et ce n'est pas simple à suivre, le quinté continuera d'être retransmis en semaine à 13h45.