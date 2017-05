+

Nicolas Bazire fait mouche

Le fils de Jean-Michel a débuté victorieusement en courses dimanche 30 avril à Neuillé-Pont-Pierre, en Indre-et-Loire, avec un trotteur de 3 ans. Âgé, lui, de 16 ans, il a donc fait mieux que son illustre père qui, en son temps, avait dû attendre sa 16ème tentative pour s'imposer. On lui souhaite une belle réussite bien sûr. À noter que son grand père, Jean-Yves Rayon a, lui, décidé d'arrêter d’entraîner à 70 ans (déjà). Il va cependant poursuivre son élevage des Du Pont.

Record et invitation pour Up and Quick

En remportant le Critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan samedi 29 avril, Up and Quick, drivé par Franck Nivard, a trotté en 1 minute 9 le kilomètre, soit la 2ème ou 3ème performance en France sur la distance. Il a battu le record de la piste en tout cas, et son entraîneur a confirmé à Claude Piersanti avoir reçu une invitation pour l'Elitloppet du 28 mai prochain. Il ira donc aux cotés de Français ambitieux, Bold Eagle et Timoko. De son coté, Nuncio a encore déçu à Aby, en Suède, dans une épreuve remportée par un Lionel ferré. Cela sent vraiment bon pour Bold.

Pas de 1er mai férié pour Franck Nivard

Driver des meilleurs trotteurs, il aurait pu, comme beaucoup (mais pas votre serviteur), se reposer en ce jour férié. Au contraire, l'ami Franckie va encore réaliser une course-poursuite dont il est le spécialiste. Il sera en effet en piste à Laon à 15h30 avec un cheval qu'il entraîne, Arius du Douet, puis à Enghien dès 18h30 pour la 4ème course, avec Temon Your SM. Laon étant à deux heures d'Enghien, il ne va pas devoir traîner en route s'il veut remplir toutes ses obligations, et espérer une circulation pas trop embouteillée.