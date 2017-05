+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 2 mai 2017.

David Windrif laisse la place à Yannick Fouin

Celui qui a été le grand artisan de la montée en puissance de l'écurie Passion Racing Club a eu un désaccord au sujet de certaines montes avec Marcel Chaouat, le gérant de l'écurie dont les couleurs sont blanches avec épaulettes rouges. Les chevaux sont donc partis pour certains chez Yannick Fouin, pour d'autres chez Pierre Fertillet et Yann Barberot, dont la valeureuse Skiperia sera en piste dans le quinté de jeudi 4 mai à Compiègne avec une chance.

Un rappel si vous êtes à Lyon

Il y a sur l'hippodrome de La Soie ce mercredi 3 mai un jeu concours pour gagner un séjour VIP à Solvalla à l'occasion de l'Elitloppet.

Trois non partants dans le quinté de Compiègne

Mardi 2 mai, dans le Prix de La Rochelle. On est passé de 16 à 13 partants. Cela ne va pas enrichir le PMU, qui a du mal avec les courses d'obstacles.

Adrien Fouassier : des nouvelles un peu rassurantes

Selon son épouse, son pronostic vital n'est plus engagé à la suite de sa chute de dimanche, mais il va lui falloir de la patience pour se remettre en selle. On lui souhaite le meilleur, bien entendu, et merci pour vos commentaires sympathiques.

Encore un beau match au trot vendredi soir

À Vincennes, dans le Prix Kerjacques. Aubrion du Gers va rencontrer Bellina Josselyn. JMB n'a pas de préférence et n'a pas dit qui il drivera.