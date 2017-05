Dylan Ubeda victime d'une mauvaise chute, Adrien Fouassier va mieux

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 3 mai 2017.

Le Criterium des 4 ans sera le quinté de samedi 6 mai à Vincennes

Il a fait le plein de partants avec 18 concurrents sur les 2.850 m de la grande piste. Parmi eux, Django Riff, qui met son titre de meilleur 3 ans en jeu, Dijon et surtout Dreammoko, confié cette fois à Jean-Michel Bazire. Franck Nivard sera sur Doberman, le trotteur qu'il entraîne, et Éric Raffin sur Draft Life. À noter que tous seront déferrés pour l'occasion.

Dylan Ubeda victime d'une mauvaise chute

Il a chuté mardi 2 mai dans le quinté de Compiègne avec Al Roc et a été transporté à l'hôpital. On lui souhaite le plus rapide et le meilleur rétablissement car il est sympathique. De son coté, Adrien Fouassier va un peu mieux. Il a été réveillé par les médecins, qui l'avaient placé dans un coma artificiel après qu'il soit tombé dimanche dernier. L'infortuné jockey a reconnu les siens présents autour de lui, mais il demeure évidemment très marqué par sa chute.

Brissac bien sûr

Il a remporté mercredi 3 mai à Lyon-La Soie le Grand Prix du Centre-Est devant l'inattendu et bon finisseur Ulk Medoc, et Orient Horse. Vulcain de Vandel, 3ème, a été disqualifié après enquête, et Uniflosa Bella m'a déçu en ne terminant que 4ème.