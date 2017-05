+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 5 mai 2017.

Nos vidéos :

Deux interviews pour le quinté de dimanche 7 mai à Chantilly, qui a réuni 16 partants sur 3.100 m. Deux bonnes chances je crois. À voir et revoir.

La Cressonnière vendue

C'est encore une info de Jour de Galop, le quotidien des courses sur le net de Mayeul Caire. La jument qui, blessée, ne peut plus courir, a été vendue par Gérard Augustin-Normand au Japonais Teruya Yoshida, bien connu pour, évidemment, une carrière de poulinière. La Cressonnière est une fille de Le Havre et a été double lauréate l'an passé de la Poule d'Essai des Pouliches et du Prix de Diane.

Grégory Benoist en évidence à Newmarket

Une semaine, justement, avant nos Poules d'Essai pour les 3 ans sur 1.600 m, ont lieu en Angleterre leurs pendants, les Guinées. L'ami jockey dispute les 2.000 Guinées ce samedi 6 mai en réunion 6, vers 16h35. Il est en selle sur le Fabre invaincu Al Wukair, et il est le 3ème favori derrière le O'Brien Churchill, lui aussi invaincu, et un Britannique doué, Eminent, fils de Frankel.

Biloute de Houelle et le trot en vedette à Auteuil vendredi 5 mai

C'est presque la même équipe que pour le Prix du Président du 17 avril avril dernier avec Via Dolorosa : Arnaud Chaillé-Chaillé, l’entraîneur, Olivier d'Andigné, le jockey, mais Franck Leblanc comme propriétaire au lieu de Sébastien Guarato. Leur Biloute de Houelle a remporté vendredi 5 mai à Auteuil la Grande course de Haies de Printemps, le quinté annulé de samedi dernier, aux dépends de Galop Marin et de Farlow des Mottes. Silver Axe et Ci Blue, bien placés la dernière fois, ont sans doute perdu de leur fraîcheur.



À ce propos, des entraîneurs, dans une tribune sur Paris Turf, font justement remarquer que le jockey tombé samedi dans le quinté à la suite d'un tassement a sans doute été victime de la grande lice posée à l'endroit de la chute, qui a rétréci le passage. Ils plaident pour un plus grand professionnalisme sur l'hippodrome après, il est vrai, des incidents à répétitions qui les touchent au portefeuille, comme les turfistes d'ailleurs.

Le groupe Paris Turf rachète Cheval Magazine

Le leader en équitation, avec une diffusion en progression de 15% sur la dernière année. Le groupe veut créer ainsi des synergies plus fortes entre les courses et le sport équestre.

Un rappel

Belle réunion à Vincennes ce samedi 6 mai, avec un super quinté (voir mon pronostic).