+

Réagir

Nos vidéos

Deux interviews, je vous le rappelle, pour le quinté de ce dimanche à Chantilly où ils sont 16 au départ de la 3e course, le Prix Danseur. À voir et revoir...

De nouveaux horaires, un rappel

Les quintés du week end retrouvent leurs horaires habituels après la campagne électorale. Le quinté se dispute donc à 15h15.

Guarato a même failli remporter le Prix Kerjacques vendredi à Vincennes

Son élève Valko Jenilat a partagé la 3e place avec Belina Josselyn tout près d'Amiral Sacha second et d'Aubrion du Gers 1er. Le hongre est un véritable champion et il a gagné sa 8e course consécutive avec une drive autoritaire de JMB. Mais Valko n'était pas loin comme Bellina à créditer d'une belle ligne d'arrivée.

La 4e étape du Trophée Vert

Elle a lieu à Bernay vers 16h10 avec un lot relevé à 50 mètres puisqu'on y trouve Trésor Wic mais aussi Ustie Haufor et Universal Rider. On peut y jouer en réunion cinq c'est la 4e épreuve.

Après les 2.000, les 1.000 guinées

C'est à Newmarket et là en réunion neuf ! Elles sont 14 au départ sur 1.600 mètres et les favorites, en l'absence de tricolores, sont les deux O'Brien Winter et Rhododendron !

Enfin une note gagnante au trot

Je vous avais fait part des malheurs de Vanille du Dollar récemment. Elle a remporté le pick 5 de Vincennes avec Franck Nivard devant Super Ariel.

Greg Benoist 3e dans les 2.000 guinées

Avec Al Wukair qui a été battu nettement par le grand favori Churchill (O'Brien) et le Godolphin Barney Roy. Une place très honorable car il n'y a rien eu à faire contre le champion irlandais toujours invaincu.