Macron président : Arthuis interlocuteur des courses ?

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 7 mai 2017.

Du quinté de dimanche 7 mai à Chantilly, le Prix Danseur. Landjunge (à reprendre absolument) a terminé 3ème, malheureux, et Rock of Herin 5ème. À suivre dimanche prochain.

Voyage raté pour Christophe Soumillon aux États-Unis

Il disputait samedi 6 mai le Kentucky Derby à Louisville et son cheval, parmi les six favoris de l'épreuve, a perdu toutes ses chances au départ en se dérobant. Il a été arrêté par son cavalier. Ensuite, le jockey n'a pu prendre l'avion pour revenir à Paris et a donc dû être remplacé à Chantilly. Du coup, il montait ce lundi 8 mai à Salon-de-Provence, avec de la revanche dans l'air.

Jean Arthuis interlocuteur des courses ?

C'est l'ancien ministre et actuel député européen, qui a eu des trotteurs chez Christian Bigeon, qui a été le représentant d'Emmanuel Macron auprès des représentants des courses il y a quelques semaines. Il avait laissé entendre que le nouveau président de la République souhaitait revenir à un taux de TVA de 10 % pour la filière équine, alors que certains réclamaient 5% et que l'actuel est à 20%. À suivre.