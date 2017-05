+

Les malheurs d'Orfeas dans le quinté

Le pauvre a été tassé puis bloqué durant toute la ligne d'arrivée d'une épreuve dont il était le favori et où il se serait imposé sans ces problèmes de trafic. À reprendre.

Tiego d'Etang dit stop

Où plutôt Christian Bigeon qui a décidé d'arrêter son champion qui est âgé de dix ans et qui a du mal à tenir son rang maintenant. Il a donc disputé sa dernière course vendredi dernier à Vincennes dans le Prix Kerjacques où ,mal parti comme souvent, il n'a pas fait l'arrivée .Tiego va poursuivre sa carrière d'étalon qui s'annonce prometteuse avec déjà quelques poulains ayant franchi en tête la ligne d'arrivée. Aussi bon au monté qu'à l'attelé il a gagné près de deux millions d'euros en courses. On souhaite à son entourage de vite lui trouver un successeur.

La première épreuve des EpiqE Séries dimanche à Deauville

Ce devrait être dans la Poule d'Essai des Poulains (voir édito). Il y aura donc une super tirelire de dix millions au PMU dans le quinté du jour

Agora du Goutier non partante vendredi soir

Drivée par JMB elle était la favorite désignée du quinté de la nocturne. C'était le cinq. Le numérotage ne change pas. Il continue d'aller à 15.

Deux apprentis en vedette

J'aime bien les découvrir. Au galop, le jeune Jérôme Moutard s'affirme de plus en plus. Au service de Freddy Head il a remporté deux courses mercredi à Chantilly dont une devant Clément Lecoeuvre qu'on ne présente plus. Il fait des cotes et il convient d'en profiter maintenant. Au trot Julien Balu est de plus en plus redoutable. Apprenti chez Jean-Luc Bigeon il a beaucoup de sang-froid et l'a démontré ce jeudi en se faufilant victorieusement dans la première épreuve de Meslay du Maine dont il était lui le favori.