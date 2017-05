+

Trois interviews pour cette belle réunion de Deauville avec une revue d'effectif de Freddy Head et une autre bonne chance dans le quinté. À voir et à revoir...

Des nouvelles des jockeys d'obstacles blessés

Dylan Ubeda était à Auteuil ce vendredi avec un corset . il a deux cotes cassées hélas, mais est valide, si ce n'est qu'il souffre la nuit. Je ne devrais pas remonter avant 2 mois m'a-t-il dit. Adrien Fouassier lui s'en tire bien. Après avoir été plongé dans le coma, il est revenu à son domicile pour y poursuivre sa convalescence.

Un beau pick5 à Vincennes

C'est la réunion 3 de ce samedi en parallèle de celle de Deauville. Il y a de belles épreuves, notamment au trot monté et un pick5 avec des concurrents connus comme Anzi des Liards et Bugsy Malone. Voir notre pronostics.

Attention des horaires décalés ce week-end pour les quintés

Ils ont lieu samedi et dimanche en 5 et 6e course à 16h15 à chaque fois et non plus à 15h15 comme d'habitude. Il y a dimanche une tirelire au PMU de dix millions d'euros puisque c'est la 1re étape de le 2e saison des EpiqE Séries.

Nuncio pas top

Il n'a terminé que 3e à Solvalla d'une dernière préparatoire à L'Elitloppet dont il était le grand favori encore. Il avait besoin de cela selon son entourage mais il ne se présente plus que comme un outsider dans cette course où les chances françaises avec Bold, Timoko et Up And quick s'annoncent très excellentes.