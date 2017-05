+

De nouveau trois interviews pour cette journée de dimanche à Deauville avec notamment une revue d'effectif de Freddy Head. À voir et à revoir...

Un Prix Saint Alary ouvert

En marge de la Poule d'essai des Pouliches a lieu ce Groupe 1 réservé aux pouliches sur 2.000 mètres qui mène bien entendu au Prix de Diane. C'est la 4e course..Elles sont 11 dont quatre Britanniques et Irlandaises . Les pronostics vont vers la Rouget Hebah, la Dettori Coronet, la Bary Monroe Bay et la Head Gold Luck que j'aime bien !

Deux rappels

Le quinté a lieu à 16h15 en 5e course et il y a une super tirelire de dix millions pour l'ordre alors qu'ils ne sont que 13 au départ.

Une surprise à Vincennes dans le pick 5

Anzi des Liards enfermé n'a terminé que 3e, Bugsy Malone a encore été distancé et la victoire est revenue à Virgious du Maza coté à 120/1. Il n'avait plus terminé dans les quatre premiers depuis longtemps et pourtant il s'est baladé. Seconde Bahia Quesnot a confirmé son renouveau de même qu'Univers de Daidou 4e.

Camille Levesque et Tornado Bello remportent la belle

De peu face au bon finisseur Texas de l'Iton. Bolide a terminé 3e du Prix Guillaume de Bellaigue. Dommage que les deux premiers âgés de dix ans doivent arrêter à la fin de l'année.

18 dans le Grand Steeple dans 8 jours

Ils sont donc encore nombreux dont So French le tenant du titre. J'ai rencontré Dominique Bressou qui m'a donné des nouvelles de Milord Thomas. Il guérit de sa blessure grave mais va retrouver la compétition selon son entraîneur. Soit à l'automne soit l'an prochain. Tant mieux.

Précieuse surprend dans la Poule d'Essai des Pouliches

Toutes les favorites ont été été battues, notamment Senga qui était très énervée avant le départ. La pouliche de Fabrice Chappet montée par un Olivier Peslier toujours aussi inspiré a dominé nettement la Soumillon Sea Of Grace, Heuristique et notre dernière minute Wajnah. Elle était à 28/1 et venait de s'incliner sur plus court dans un groupe 3 ! Bon espérons que ce sera plus logique avec les poulains !