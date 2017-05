+

Surprise anglaise dans le Saint Alary

C'est une Godolphin pilotée par William Buick qui s'est imposée de plusieurs longueurs et pour sa rentrée. Sobetsu a donc sans doute gagné son billet pour le Diane. Elle était à 28/1 et n'avait plus couru depuis 200 jours ! Derrière elle, Olivier Peslier a confirmé sa forme en prenant une seconde place avec une autre Chappet Vue Fantastique devant les favorites tout près: La Dettori Coronet qui a bien terminé et les tricolores Hebah et Gold Luck, cette dernière ayant sans doute trouvé la distance un peu longue. Déception encore avec la Fabre Lady Fränkel et la Bary Monroe Bay. La gagnante m'a étonné !

Que devient Anne-Sophie Madelaine ?

Dans une tribune de Paris Turf, celle qui fut une des premières cavalières d'obstacles à connaitre une belle réussite a raccroché les bottes. Elle a deux enfants et est maintenant assistante maternelle ! Un destin étonnant.

Ce sera dur pour conserver les Poules à Deauville !

C'est ce que m'a déclaré le maire de la ville Philippe Augier dans notre émission de samedi soir On Refait Les courses . IL a posé la question aux dirigeants du galop qui lui ont fait comprendre qu'il faut rentabiliser le nouveau Longchamp . Donc sauf contre ordre l'an prochain , les Poules quitteront Deauville pour revenir à Paris ...

Au moins une vidéo gagnante

Christian Demuro s'est imposé dans le quinté, la Poule d'Essai des Poulains avec brio. Bravo à lui. Les Head ont déçu même s'ils n'ont pas été battus de loin. Rendez-vous la semaine prochaine pour la journée du Grand Steeple à Auteuil.