Le nouveau pari du PMU en marche

Selon quelques sources concordantes le simple Jackpot a bien débuté et parait même une locomotive actuellement pour les enjeux qui malgré les 2 quintés annulés seraient de 0% au 1er mai. Ce n'est pas beaucoup mais c'est plus que l'an passé à la même époque. J'avoue que j'étais sceptique mais à suivre et tant mieux pour la filière.

De belles épreuves mercredi à Caen

Mais avec hélas peu de partants dans la belle puisqu'ils ne sont que 10 dans le prix des Ducs de Normandie avec malgré tout un beau duel entre Bird Parker et Aubrion du Gers sans doute arbitré par Amiral Sacha et Traders. Ils sont plus nombreux dans le Saint Leger des trotteurs, encore 19 engagés pour essayer de ravir la tête de liste à l'invaincu Eye Of The Storm.



Du coup le quinté a lieu dans le prix Georges Dreux avec de bons éléments comme Azaro d'Eva et Bonne Copine.

Nivard au top

Il a réussi son premier coup de 5 dans la même réunion à Cherbourg et il en est déjà à 100 victoires depuis le début de l'année. Il a l'objectif de remporter au moins une fois le Sulky d'Or qui est depuis 18 ans la propriété exclusive de JMB. Pour cela il veut engranger des succès avant l'été, période ou JMB sort son armada.