Audrey Laroche professionnelle

La jeune cavalière a remporté sa 50e victoire à Caen avec Verveine Du Mont dans la 2e course. Le plus dur commence pour elle mais elle est très énergique dans une arrivée. Bonne chance.

Encore 15 dans le Grand Steeple Chase de Paris dimanche

Il n'y a pas eu de forfait mercredi et la liste définitive sera connue ce jeudi midi. S'ils sont au moins 13, ce sera le quinté et à priori il y a de bonnes chances pour cela. Guillaume Macaire qui a déjà remporté 4 fois l'épreuve a 2 engagés dont le tenant du titre So French. Jean Paul Gallorini en a 3 et le redoutable Arnaud Chaille a laissé dans la course Perfect Impulse, sa jument lauréate du Prix Ingré.

Il fallait choisir les drivers

Plutôt que les trotteurs dans le quinté. En effet JMB l'emporte devant Pierre Levesque, Franck Nivar, Matthieu Abrivard et Tony Le Beller ! A reprendre Paparazzi malheureux dans la ligne d'arrivée.

Eiffel Tower surprend dans le Saint Leger des Trotteurs

La jument pilotée par David Thomain s'est imposée de bout en bout et nettement. Eye Of The Storm a été disqualifiée au départ, c'était le grand favori, et l'autre Favorite Evidence Roc a terminé au pas. La gagnante est entraînée par JMB et était à la cote de 36/1.

Les nouveaux ministres des courses dans le gouvernement Macron

Bruno Le Maire et Gerald Darmanin pour les Finances, Jacques Mezard pour l'Agriculture. Il était sénateur du Cantal depuis 9 ans et a 70 ans.