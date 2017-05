+

Des absents de marque ce week-end à Auteuil

Blue Dragon ne courra pas samedi le Prix La Barka contre Device et Alex de Larredya. Son entourage a fait l'impasse. Edward d'Argent, le chef de file lui des 4 ans sur le Steeple, sera absent dimanche du Prix Ferdinand Dufaure. Il est blessé et sera revu à l'automne, tout comme on l'espère Milord Thomas. Par ailleurs des caméras seront embarquées sur plusieurs pilotes pour suivre à la télé et sur le web la course de l'intérieur.

Des nouveautés pour le Prix du Jockey Club

C'est Olivier Delloye qui l'annonce dans le journal sur le net de Mayeul Caire, Jour de Galop. Il y aura, ce jour-là, un espace privilégié pour les professionnels et leurs amis qui pourront jouer sur l'hippodrome à un jeu pour trouver les gagnants des grandes courses du jour.

Amiral Sacha n'ira pas à l'Elitloppet

Malgré sa grande forme actuelle, ce déplacement n'était pas prévu par son entourage qui vise la course l'an prochain. En remportant les ducs à Caen mercredi il a atteint le million d'euros de gains malgré ses pépins de santé.

Joel Hallais sera dimanche à Auteuil

Le propriétaire entraîneur des RIB aura un partant dans la course pour amateurs, Calva du Rib entraîné par Guillaume Macaire. Il l'aime bien et il sera présent pour la première fois, dit-il, lors de cette réunion.