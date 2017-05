+

Hélas. Il y a eu des non partants dans le Grand Steeple et il ne nous reste plus qu'un bon outsider dont l’entraîneur nous dit le plus grand bien. À voir et à revoir...

Les conditions du quinté

C'est la 5e course d'Auteuil dont le départ est prévu vers 16h10. L'arrivée en instantané sur RTL dès le poteau franchi. Il y a six kilomètres à parcourir, 23 obstacles à franchir, et 7 minutes de courses.

C'est le premier EpiqE Day avec une tirelire de cinq millions d'euros au PMU.

C'est la 139e édition et il y a quatre cinq ans au départ. Le plus âgé est bien sûr Shannon Rock qui dispute son 6e Grand Steeple à 11 ans. Le total des allocations est de 850.000 euros dont près de 400.000 au gagnant. L'écurie Papot a quatre participants, des outsiders.

Uniflosa Bella en vedette à Niort

La jument de Jean Paul Marmion sévèrement disqualifiée à Ecommoy dispute la 5e étape du Trophée Vert à 15h40. Elle rend 50 mètres mais sur 3.600 mètres et a les moyens de remporter cette belle course qui est aussi un Pick 5 au trot.

Le trot se projette dans l'avenir

Comme toujours ses dirigeants, Dominique De Bellaigue et Guillaume Maupas en tête, anticipent les mois à venir. Ils prévoient, si c'est adopté par leurs mandants, de geler les allocations pendant 2 ans pour renflouer les caisses et surtout ils travaillent sur un outil leur permettant d'optimiser les chiffres d'affaires de chaque course en France selon sa spécialité, son positionnement dans le calendrier, et l’intérêt qu'il suscite. C'est remarquable.



Encore les Anglo saxons

Pour la 6e année consécutive ils ont enlevé effectivement le Prix La Barka à Auteuil, L'épreuve principale de ce samedi grâce à l'Irlandais Shaneshill monté par Ruby Walsh. Il a surgi à la distance pour dominer nettement le britannique l'Ami Serge. Device n'a pu que prendre la 3e place devant Protekapril et Alex de Larreyda qui a du mal en ce moment. Les deux premiers, s'ils viennent, seront donc encore redoutables lors de la Grande Course de haies dans quelques semaines. À noter que le jumelé des deux a fait afficher 44/1 puisque Device était le grand favori.

Les quintés font mal

60/1 vendredi soir et 23/1 ce samedi à la gagne. Ce n'est pas comme cela que l'argent va se recycler.