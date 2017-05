+

Adieu Saon Secret

Le sprinter de Tony Castanhéira s'est mortellement blessé ces derniers jours. C'était un cheval courageux à l'arrivée de nombreuses courses avec Maxime Guyon dont des quintés... comme son entourage je suis triste de ne plus le voir en piste.

L'entourage de Brametot hésite

Le lauréat de la Poule a deux possibilités. Soit le Jockey club, ce qui est logique, soit une épreuve durant le meeting royal d'Ascot. Jean-Claude Rouget a peur que son cheval n'ait pas assez de temps pour récupérer de sa dernière tentative. Il prendra sa décision dans les jours à venir.

Macaire est bien parti

Il a remporté les deux premières courses de la réunion d'Auteuil et pris la 5e place de la 3e course. Il peut aller facilement à quatre. À suivre...

Inhabituel pour lui puisqu'il était de 50 courses sans victoires. Du coup il l'a emporté à 50/1 !dans la 3e...

Uniflosa Bella comme prévu

Elle a remporté à 2/1 le pick 5 dans la 5e étape du Trophée Vert à Niort devant Trésor Wic. La jument est en grande forme

Le 5 pour Bold Eagle

Il y a eu le tirage au sort des places derrière la voiture pour les batteries de l'Elitloppet dans une semaine.

Dans la 1re Bold s'élancera du cinq, ce qui est bien. Il aura surtout à se méfier de Délicious qui a tiré le trois. Il sera drivé par Franck Nivard bien sûr.Dans la 2e Up a tiré l'as, Nuncio le quatre et Timoko le six. Ce dernier sera drivé par B. Goop alors que Franck Nivard sera lui sur Up And Quick. Evidemment s'il se qualifie il faudra trouver un autre driver pour la finale car Franck sera sur Bold.