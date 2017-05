Quand un jockey allemand s'appelle Michel Platini

+

Un certain Michel Platini...

C'est un jockey allemand, nouveau venu dans la compétition, qui porte donc le même nom que l'icone du football. Il a gagné une épreuve dans son pays ces derniers jours et on ne peut qu'espérer le voir courir en France très vite, et pourquoi pas du coté de Nancy.

Tunis, la belle affaire

Le poulain de Guillaume Macaire a remporté nettement la seconde course de dimanche à Auteuil pour le compte de la casaque Goral toujours présente. C'est un cheval polonais (!) qui a été repéré dans une course là-bas par l’entraîneur de Royan qui a donc des yeux partout. Le prix d'achat a dû être correct. En tout cas, il est sur le point d'être remboursé puisque Tunis a remporté un prix de 40.000 euros. À 3 ans, il a encore de belles choses à prouver.

Un nouveau décès attristant

Celui de la femme de l’entraîneur Marcel Rolland. Elle souffrait d'un cancer depuis plusieurs années et n'avait que 70 ans. Toutes nos condoléances à celui qui reste une valeur sûre en obstacles.

Fabrice Veron va faire vite ce mardi

Il sera en piste à Angers dans la 2e course vers 12h30 et il devra être à Saint-Cloud à 16h30 pour la 8e. Il a un peu de marge mais pas de trop.

Une belle réunion à Vincennes ce mardi soir

Avec un pick 5 qui a ma préférence et un groupe 3 avec quelques uns des meilleurs 3ans de la génération...