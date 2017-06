+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 1er juin 2017.

Libre comme l'Or non partante à Fontainebleau

Jeudi 1er juin dans le quinté, le Prix de la Brie. Elle s'est fait mal en marchant à coté de son box avant la course. Stéphane Wattel a préféré, ce qui est bien, ne pas prendre le risque de la courir, à la fois pour la pouliche et pour les parieurs car elle figurait parmi les favorites. Dallas Affair, un moment gênée, s'est imposée et la surprise, pour moi, est venue de Folie de Louise, qui montait de catégorie. Elle a terminé 3ème, avec des rapports peu élevés, et pour la place et pour les couplés. Étonnant.

Beau match à 3 à Vincennes en nocturne ce vendredi 2 juin

Il oppose Belina Josselyn à Amiral Sacha et Traders dans la 1ère course, le Prix Chambon P. Ils ne sont hélas que 7 au départ, et cela risque d'être tactique et à ce jeu JMB...

Olivier Peslier en selle sur une belle Américaine

C'est à Epsom, en réunion 7, toujours vendredi 2 juin. Il monte Daddys Lil Darling vers 17h30 dans un groupe 1, The Oaks, doté de 500.000 livres. Il n'est pas favori, mais avec lui on ne sait jamais.

Le PMU à Roland-Garros

Il a un espace de réception qui reste au tennis pour recevoir des professionnels de tous horizons. Tant mieux car l'opérateur s'est déjà désengagé du Tour de France et du rugby.

Suspension à vie demandée pour Fabrice Souloy par l'accusation nordique

Dans l'affaire dite "du cobalt", où quelques uns de ses bons trotteurs ont été positifs à ce produit, dont Lionel et Your Highness. L'avocat général a estimé devant les juges suédois et norvégiens que c'était un acte prémédité. Celui de l’entraîneur français a mis en avant un mauvais choix de laboratoire. La décision sera rendue d'ici quelques semaines et, évidemment, Souloy risque gros car en général on demande l'extension de la condamnation à toute l'Europe. Il est déjà interdit d’entraîner en France pour un an et c'est Philippe Billard qui manage son écurie pour l'instant.