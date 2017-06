+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 3 juin 2017.

Nos vidéos

Toujours quatre interviews pour la réunion de ce dimanche 4 juin à Chantilly, deux pour le Qipco Prix du Jockey Club et deux autres pour le quinté, le Prix Equidia Live. Il y a des gagnants, j'en suis sûr.

10 millions d'euros à gagner dans le quinté de dimanche 4 juin à Chantilly

Qui se dispute dans un handicap vers 15h30. C'est la 3ème course de la réunion 1, avec 16 partants et c'est la 3ème épreuve des EpiqE Series qui est associée à cette super tirelire. De quoi consoler ceux qui n'ont pas gagné vendredi 2 juin à l'Euromillion.

D'autres belles courses

Le Prix du Jockey Club est donc le Pick 5, à jouer bien sûr, avec 12 partants. Il y a aussi le Grand Prix de Chantilly avec, hélas, 5 concurrents seulement, le Prix de Sandringham, pour de bonnes pouliches, et un beau sprint avec 11 participants.

Belina Josselyn au courage

Quelle jument. Elle a donc remporté vendredi 2 juin le Prix Chambon P à Vincennes de haute lutte, aux dépends d'Amiral Sacha. Les deux drivers, Gabriel Gelormini et Jean-Michel Bazire, ont poussé leurs champions et, au sprint, la 2ème du Prix d'Amérique s'est imposée. Traders, en tête à l'entrée de la ligne d'arrivée, s'est mis au galop peu de temps après et c'est Best Of Jets qui a pris la 3ème place. Les deux premiers vont se retrouver lors de la réunion de gala du 25 juin dans le Prix René Ballière, avec un certain Bold Eagle dans une course qui promet.

Débuts victorieux sous la selle pour Django Riff

En point de mire, évidemment, le Prix du Président le même 25 juin prochain. Il l'a fait sérieusement et sera à coup sûr un des favoris de la course avec des Laurent-Claude Abrivard doués.

La 6ème étape du Trophée Vert à Alençon

Elle a lieu ce dimanche 4 juin avec les deux premiers du classement, Uniflosa Bella et Tresor Wic. Ils devront toutefois rendre la distance à des concurrents redoutables. Un beau match poursuite, donc, vers 15h45, en 4ème course de la réunion 5.

Les professionnels des courses chouchoutés

Dimanche 4 juin à Chantilly, avec un espace qui leur a été réservé pour la première fois. Ils devraient donc être nombreux à faire le déplacement.