Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 5 juin 2017.

Freddy Head a remporté le quinté de dimanche 4 juin à Chantilly, le Prix Équidia Live, grâce à Argentic. Cristian Demuro et Peslier ont terminé 1er et 3ème du Prix du Jockey Club avec Brametot et Recoletos. Seul Trésor a déçu dans le quinté (dernier), et je crois que ce n'est pas sa catégorie. Je vous indiquais le quarté en 5 chevaux dans le désordre. Rendez-vous la semaine prochaine pour du trot.

Arqana en fête

L'agence de ventes de chevaux dirigée par Éric Hoyau a réalisé un beau doublé. Wings Of Eagle, son premier vainqueur du Derby d'Epsom, a été acheté en août 2015 220.000 euros par la team Coolmore, et Brametot a été acquis "foal" en décembre 2014 par Sylvain Vidal, le manager de Gérard Augustin-Normand, 26.000 euros seulement. "Foal", c'est quand le poulain a moins d'un an. S'il est plus âgé, c'est un yearling. On peut donc avoir des gagnants à tous les prix, et pas forcément lors des ventes de sélection de l'été. Nul doute que cela va encore doper les prochaines cessions.

Prix du Jockey Club : quelques commentaires

Olivier Peslier navigue entre satisfaction et amertume. Il est content d'être à l'arrivée mais n'a pas eu le parcours qu'il souhaitait car son Recoletos est mal parti. Malgré cela, il était encore en tête à 300 m du poteau, quand les deux flèches l'ont dépassé. À reprendre. En tout cas, son propriétaire n'a pas à se plaindre d'avoir supplémenté son poulain. Il a payé 72.000 euros pour courir mais a gagné pour sa 3ème place 100.000 euros de plus.



La grosse déception est Plumatic, dernier de l'épreuve à 7/8 longueurs du lauréat. Il avait pourtant impressionné lors de ses débuts. Quand aux Irlandais d'Aidan O'Brien, ils ont réussi un joli tir groupé en terminant 4ème, 5ème et 6ème de la course. Heureusement que ce n'était pas le quinté car on aurait été encore une fois ridicule.

Beau Pick 5 mardi 6 juin à Vincennes

C'est le Prix Perseus, au monté, avec 13 partants dans la 3ème course de la réunion 5, vers 20h55. Arlington Dream, le fantasque, est opposé à Alpha Saltor, Bolide Jenilou ou encore Uno Dancer.



Mercredi 7 juin, le quinté se disputera à Laval dans le GNT. Vendredi 9 juin, comme tous les ans, aura lieu à Vincennes en nocturne la soirée tropicale, avec de multiples animations et dégustations.