Quinté du mardi juin à Saint-Cloud : Skiperia le méritait

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 6 juin 2017.

Skiperia le méritait

Cette chic jument, pour laquelle je redoutais le terrain trop sec et que j'avais placée en 3ème position dans mon pronostic, a su profiter d'un orage et de la monte de Maxime Guyon, avec lequel elle s'entend bien, pour remporter son premier quinté après huit tentatives, mardi 6 juin à Saint-Cloud.



Skiperia avait pris quelques places jusqu'à présent mais en étant toujours régulière, même battue. C'est le meilleur achat de l'écurie Passion Racing club que son entraîneur Yann Barberot adore. Elle va être pénalisée maintenant mais son courage peut encore la sublimer.



Derrière elle, des outsiders, comme d'habitude, et une note, la 5ème, Thisvi, qui est revenue de loin bien terminer. Elle a un bon quinté à disputer à Clairefontaine cet été, si cela ne se présente pas mieux auparavant. Beama, la dernière minute, a elle fini moins vite que la dernière fois (4e).

Belle 6ème étape du GNT à Laval mercredi 7 juin

Avec peut-être la passe de trois pour Jean-Michel Bazire, qui a remporté les deux dernières éditions et qui est encore favori avec Baxter du Klau, un Baudouin en forme. Il lui faudra battre de bons éléments, dont le fantasque Bugsy Malone, invaincu en deux tentatives sur la piste mais qui reste sur plusieurs distancements.

Revoilà Clairefontaine

L'hippodrome le plus fleuri de France, près de Deauville, dirigé par Axelle Maître, ouvre ses portes ce mercredi 7 juin pour une réunion 4 de galop. 23 réunions vont s'y disputer jusqu'au 20 octobre prochain contre 18 l'an passé avec, au total, 8 quintés de plat et d'obstacles. Selon sa responsable, citée par Sylvain Copier dans Paris Turf, deux dates sont à retenir : le dimanche 23 juillet au trot et la semi-nocturne du 18 août en plat et obstacles. Il y aura comme tous les ans des journées thématiques sympathiques qui aident à la fréquentation du champ de courses.

Coup de toque à l'inusable Swedishman

Il poursuit à 11 ans sa carrière en Suisse et il a encore remporté nettement une belle course dans ce pays récemment. Bravo à lui.