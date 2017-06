+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 8 juin 2017.

Les vidéos

Quatre interviews pour la réunion de samedi 10 juin à Vincennes, trois pour le quinté très ouvert dans la 5ème course et une dans une belle épreuve, le Prix de Fécamp, la 7ème course. De bonnes chances analysées. À voir et revoir.

Anthony Crastus de retour en France

Après quelques mois passés aux États-Unis, où il a remporté quelques courses. L'ancien jockey d'Elie Lellouche va s'installer dans le Sud-Ouest pour poursuivre son métier.

2.000 euros au lieu de 3.000 le 30 juin

C'est une directive européenne qui prévoit, vous le savez, de limiter la circulation de l'argent liquide. Donc, dans les PMU, les gains ne seront plus payés, quand c'est le cas, que pour cette somme en espèces. Le reste en chèque ou via la carte PMU, ou encore, peut-être plus tard, via la carte bleue puisque l'opérateur est en train d'expérimenter le transfert d'argent sur les cartes.

Le GNT, ça marche

Il y a eu 7% d'augmentation des enjeux mercredi 7 juin lors de l'étape de Laval par rapport à l'an passé. La 8ème épreuve aura lieu sur le bel hippodrome de Reims le 21 juin prochain, avec Camille Lacourt comme ambassadeur.

Brametot comme Vision d'État

Le galopeur de la famille Detré avait été acquis aux ventes de novembre de Deauville, comme le vainqueur du Prix du Jockey Club, et lui aussi à un modeste prix. Comme quoi, on peut y faire des affaires toute l'année.