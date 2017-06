+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 9 juin 2017.

Quatre chevaux analysés pour la réunion de samedi 10 juin à Vincennes, trois dans le quinté, le Prix de Villeneuve-sur-Lot, et un dans une belle épreuve, le prix de Fécamp. À suivre sans problème et même avec intérêt.

70.000 euros gagnés à Sablé-sur-Sarthe au simple jackpot

Est-ce François Fillion qui s'occupe ? Non, un jeune parieur (mais pourquoi pas un de ses fils ?) qui a vu son gain multiplié par 1.000 grâce au numéro chance. À suivre.

C'est le nouveau sésame

La carte France Galop permet dorénavant de rentrer gratuitement en semaine et le samedi sur les hippodromes parisiens de galop, Auteuil, Saint-Cloud, Maisons-Laffitte, Chantilly, Longchamp et même Deauville. Pour le moment c'est tout, car les dirigeants de province ont besoin du montant des entrées pour faire vivre leurs champs de courses. Il y a environ 15.000 détenteurs de la carte actuellement, mais cela devrait progresser.

La fête à Maisons-Laffitte samedi 10 juin

C'est la réunion 4, de 17h à 20h30. Il y a huit courses sur la piste, et autour il y aura des démonstrations de Mario Luraschi et une évocation de la période napoléonienne avec des cascades et des combats.

118ème sortie pour King David

C'est l'un de mes chouchous au galop, un brave sprinteur qui peut encore réaliser une belle année 2017. Entraîné par Mathieu Boutin, il dispute la dernière de Maisons-Laffitte samedi 10 juin et il est le 2ème favori. À 9 ans, en 117 sorties, il a gagné 330.000 euros. C'est bien.

Encore 190 dans le Prix de Diane

Puisque les premiers forfaits ne sont pas encore intervenus. Ce sera le cas dès lundi 12 juin, et la liste définitive sera connue jeudi 15 juin. Il y a beaucoup de Fabre mais finalement peu de Britanniques et Irlandaises, avant de possibles supplémentations.