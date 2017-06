1

Commentaires

Plus de 7.000 participants à la Fête Tropicale vendredi soir

À Vincennes avec une belle ambiance zouk qui s'est prolongée tard dans la nuit .Sur la piste Franck Nivard a encore remporté trois des sept épreuves de la soirée dont le quinté à 18/1 où ma favorite Whitma a été disqualifiée d'entrée de jeu hélas.

Deux courses de trot à suivre ce dimanche

Tout d'abord la 7e épreuve du Trophée Vert à Montluçon dans l'Allier. Encore une fois Uniflosa Bella et Trésor Wic en sont les favoris . c'est la 5e épreuve de la réunion 5 avec 16 partants et puis à Oslo, en Norvège, Aubrion du Gers dispute sa 1re course à l'étranger dans le Grand Prix . il est drivé par Jos Verbeeck et opposé à Your Highness (B Goop) et Lionel. C'est la 12e course de la réunion 7.

6,6 millions pour la filière équine en Normandie

C'est la somme que va investir cette année la région président par Hervé Morin qui est un grand amateur de courses. Elle va servir à attirer de nouveaux talents, à valoriser les chevaux élevés en Normandie, et à promouvoir le tourisme local autour du cheval. Une bonne initiative.

Anzi des Liards sans problème dans la 4e de Vincennes samedi

Tête et corde à 5/10 devant Orient Horse, le Levesque qui n'est jamais meilleur qu'à cette période de l'année . Beau Gamin pas en forme a été déclaré non partant.



Un quinté impossible

Avec des outsiders aux 5 premières places et mon favori seulement 6e. Il n'y a pas eu de gagnants dans l'ordre au quarté et au quinté et le grand favori Bob n'a pas paru dans un grand jour. Dans le Prix Louis Jariel en revanche Carat Williams s'est imposé sans problème et Cheltenham bon second a été ensuite disqualifié sévèrement je crois, à reprendre.

1/4 pour les vidéos

Bon Pierre Vercruysse nous sauve en l'emportant à 13/1 dans la 7e avec Cicero . Pour le reste alinéa termine 6e, Billy en tête à l'entrée de la ligne droite s'arrête et Highland n'a lui jamais été en course. Rendez-vous pour le Diane la semaine prochaine.