David Cottin : émotion et confirmation à Auteuil dimanche 11 juin

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 12 juin 2017.

Émotion et confirmation à Auteuil dimanche 11 juin

David Cottin y a donc disputé sa dernière course. Il a décidé de devenir entraîneur et son dernier parcours en tant que jockey aura été la Grande course de haies, qu'il n'a pas terminée puisqu'il a dû stopper Blue Dragon avant le poteau d'arrivée. Son palmarès comporte la plupart des belles épreuves d'Auteuil, sauf le Grand Steeple qu'il n'a jamais remporté.



Ce n'est pas le cas de Guillaume Macaire, qui a scellé son 16ème gagnant de groupe 1 avec Prince Ali dans la 6ème course, le Prix Alain du Breil. Il a encore gagné trois des huit courses de l'après midi et c'est de nouveau le top cette année. Si on avait joué 10 euros sur chacun de ses chevaux gagnants et placés, on aurait touché 20 euros de gains.

Aubrion du Gers seulement 3ème du Grand Prix d'Oslo

Remporté dimanche 11 juin en Norvège par Twister Bi devant Lionel. Bien parti, Aubrion du Gers, le partenaire de Jos Verbeeck a ensuite rétrogradé avant de revenir (3ème). Jean-Michel Bazire a bien fait de ne pas y aller car, comme à chaque voyage en Scandinavie, où les règles sont très strictes, le driver français a été sanctionné. Verbeeck a eu droit à des amendes et trois jours de mise à pied.

Beau Pick 5 à Vincennes en nocturne mardi 13 juin

Dans la 3ème course, le Prix Jean-Paul Fairand, une course pour de bons apprentis, ce qui est bien. Arlington Dream en est le favori mais sa jeune cavalière devra être vigilante du départ à l'arrivée (voir notre pronostic).

Grande course de haies dimanche 11 juin : un rappel

C'est l'ex-Macaire passé sous pavillon britannique L'Ami Serge qui s'est imposé au sprint, aux dépends de Alex de Larredya. On notera aussi le beau succès de Tunis, déjà victorieux auparavant, dans la 2ème course, le Prix Aguado. C'est un cheval acheté dans des ventes polonaises.

Les notes de la réunion de Compiègne du lundi 12 juin

Rien dans le quinté, le Ptrix Major Fridolin, si ce n'est Aprilios, qui a terminé correctement (7ème). Afandem, lui, a bien gagné la 5ème course, le Prix Ridgway. Il est en marche pour un groupe 2 à Chantilly. Terre a un peu déçu en ne terminant pas dans les trois premières de sa course, le Prix Melisande, remportée par Normandel, une Augustin-Normand.