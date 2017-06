+

Réagir

Nos vidéos

Trois interviews pour le beau Prix de Diane Longines de dimanche à Chantilly. Une favorite et deux outsiders parmi les 16 pouliches engagées. À voir et revoir...

Ce sera donc le quinté

Dimanche vers 16h05 avec la qualité et la quantité au départ de cette 168e édition avec pour ambassadrice cette année la skieuse américaine Mikaela Shiffrin championne olympique en titre. On y reviendra samedi bien sûr. Il y aura une tirelire au PMU de dix millions d'euros puisque c'est une épreuve EpiqE séries et les places à la corde ont donné des résultats divers: La Britannique Shutter Speed, très estimée a tiré le 14, la Fabre Kitesurf le 12, la Rouget Onthemoonagain le 10, l'Irlandaise Rhododindron le 11, mais Sistercharlie la Pantall le 6 et surtout Terrakova, la Head le 4.

Une femme dans la course

C'est une première dans l'histoire de l'épreuve: Maryline Eon, 22 ans, sera en selle sur la Couetil Yellow Storm qui est un outsider. Elle y a toujours été associée et a remporté l'an passé le championnat des femmes jockeys. C'est une attraction de plus.

Au trot

À noter (voir édito) le beau match en Finlande en fin d'après-midi entre Timoko et Dreammoko son fils dans le Kymi Grand Prix et de belles courses à Enghien-les-Bains en prélude au meeting d'été avec le Prix de New York et un match à trois entre Valko Jenilat, Baltic Charm et Cash Gamble.

Le PMU bien présent au salon Vivatech de la porte de Versailles.

Il réunit 5.000 Start Up et des grandes entreprises dans le but qu'elles leurs fassent profiter des nouveautés qu'elles peuvent trouver. Cela a commencé jeudi avec une course de drones dont les pilotes étaient sur le stand du PMU et les appareils sur l'hippodrome de Longchamp. C'est un outil qui va prendre de l'ampleur et à propos duquel l'opérateur veut être présent pour draguer la jeune clientèle. Par ailleurs il va expérimenter cet été, avec la complicité des lieux de Paris, la possibilité de payer des gains importants par moitié en chèques et par moitié en liquide si les clients l'acceptent bien sûr.