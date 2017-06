+

Encore une fois trois interviews parmi les 16 partantes du Diane de Chantilly qui est le quinté de ce dimanche avec une tirelire de dix millions d'euros au PMU. Une favorite et deux bonnes secondes chances. À voir et à revoir...

Les infos de ce dimanche

- Outre le Diane il y a deux belles épreuves avec hélas peu de partants. Ils sont cinq dans le Prix Hocquart, la seconde course et sept dans le Prix Bertrand Du Breuil.



- Les portes ouvrent à 11h. La 1re a lieu vers 14h20 et la dernière vers 18h10. Un grand concours d'élégance est organisé pour désigner la nouvelle Miss Diane. Dès midi le duo français Synapson propose un concert en plein air avec ensuite dans l'après midi une graden party qui s'annonce bucolique et ensoleillée. Le quinté est en 4e course vers 16h05.

Trais Fluors toujours invincible

Le poulain d'André Fabre monté par Vincent Cheminaud a remporté samedi le Groupe 3, Prix Paul de Moussac réservé aux 3 ans sur le mile. C'est son 4e succès en autant de courses. Le présent et l'avenir lui appartiennent.



Timoko second du Kymi Grand Prix

Il n'a pu remporter son 16e groupe 1 et son 2e Prix Finlandais en fin de journée samedi Après avoir mené il a été battu par Carabinieri un Suédois bien connu en France qui a toujours été dans son sillage. Son fils Dreammoko a terminé bon 3e après une remontada extraordinaire. Le père et le fils ont donc terminé sur le podium ce qui est beau. Bravo à eux.