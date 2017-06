+

Beaucoup de monde à Chantilly

Et une belle ambiance, le beau temps aidant.au moins 35.000, voir 40.000 spectateurs pour les sept épreuves de la journée !

JMB à suivre ce lundi

Il a au moins trois très bonnes chances dans la réunion de Vichy dont la 1re dans le quinté.

Suspense pour 2 personnalités emblématiques des lieux hippiques

Jacques Myard et Eric Woerth, les maires de MaisonsLaffitte et de Chantilly, avaient un ballottage défavorable pour retrouver leurs sièges de députés malgré leurs implications dans le monde du cheval. La réponse lundi, en revanche Emmanuelle Bour Poitrinal était elle bien partie dans l'arrondissement de Senlis. Elle a été directrice de France Galop et membre de l'Arjel.