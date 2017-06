+

La réunion d'Auteuil repoussée

Ce devrait être jeudi le pic de chaleur en région parisienne. Du coup la réunion d'obstacles prévue ce jour là a été repoussée au lendemain pour que les sauteurs puissent s'exprimer. Une sage décision.

JMB avec facilité dans le quinté de Vichy

Il a gagné en roue libre l'épreuve dont il était le favori et où notre dernière minute a dégelé. À 2 mètres près, je donnais le quinté, mais Verso de Crennes est venu chiper la 5e place à Aravis Roc le grand animateur de la course

Début du meeting royal d'Ascot

Il va s'achever samedi après 5 réunions de gala. Ce mardi, en réunion 3, 6 courses sont au programme avec le plein de partants et parmi les jockeys tricolores Stéphane Pasquier et Christophe Soumillon .Le 1er a une bonne chance dans la 3e course. L’événement est la 4e, les Saint James Palace Stakes avec la présence du crack irlandais Churchill.



Des surprises dans les élections législatives

Hélas pour Maisons Laffitte, son maire emblématique Jacques Myard a été battu aux législatives. Il ne pourra plus présider le groupe Cheval à l'Assemblée ou il faisait beaucoup de lobbyng. Eric Woerth, le maire de Chantilly, a réussi à se maintenir alors qu'il n'était arrivé que second au 1er tour. Emmanuelle Bour, en revanche, en tête au 1er tour a été battue au second mais Guillaume Garot a gardé son siège en Mayenne. Il faisait déjà partie du groupe Cheval. C'est tout de même inquiétant pour le monde hippique même si François Bayrou demeure un passionné.

Une disparition attristante

Celle d'Emmanuel Tassin qui était notamment le copropriétaire de la jument Siljan's Saga et de Sainte Amarante. Commissaire des courses, il ne passait pas inaperçu sur hippodromes. Il n'avait que 53 ans et était le frère d'Hubert Tassin administrateur du PMU. Nos condoléances à ses proches.