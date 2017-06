+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 20 juin 2017.

Quinté de Dieppe mardi 20 juin : la Fête de la musique avant l'heure

Le jockey de mon favori, Papille d'Or, a fait de l'accordéon dans l'épreuve, le Prix région Normandie, passant du milieu du peloton à la corde puis à l'extérieur, puis à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Résultat : plus de son et d'image au moment décisif. Évidemment, le gagnant, Golden Chop, la dernière minute, a eu à coté de cela un parcours limpide. À reprendre donc, Papille d'Or, la prochaine fois avec un jockey plus inspiré.

Bons chiffres pour le Prix de Diane

35.000 personnes ont assisté à la journée de Chantilly dimanche 18 juin, comme je le laissais penser dans la soirée. Sur l'hippodrome, les enjeux ont augmenté de 11% et les paris sur le quinté ont également progressé sur l'an passé. À noter que Maryline Eon, la cavalière dans la course, a remporté une bonne course aux Sables-d'Olonne ce mardi 20 juin : le Prix des Pays des Olonnes, avec Blushing Bere.

Le TGV a le vent en poupe

Il y avait jusqu'à présent trois courses seulement dans ce tournoi de vitesse sur 1.600 m. Il y en aura quatre cette année car la Suède s'invite à la fête. Les premiers des deux premières épreuves sont invités fin juillet à rencontrer des sprinteurs nordiques. C'est pour le moment Up And Quick qui a remporté la première étape et la deuxième a lieu le 9 juillet sur l'hippodrome de La Capelle. La dernière est prévue à Cagnes-sur-Mer fin août.

Le Conseil d'administration de France Galop à l'heure des économies

Il s'est réuni lundi 19 juin et a décidé, en accord avec le Trot et le PMU, de recentrer les activités d'Équidia en faveur des jeux et de faire en sorte qu'Équidia Life, la deuxième chaîne dans le viseur, ne coûte plus d'argent l'an prochain.



Par ailleurs, les économies de fonctionnement du Galop devraient être de 5 millions d'euros cette année, et il est question à l'avenir d'une réduction des encouragements (l'argent donné aux pros) jusqu'à un retour à l'équilibre. Ces mesures ont été adoptées par les personnalités présentes.