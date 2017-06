+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 23 juin 2017.

Nos vidéos

Quatre interviews pour la réunion de gala de dimanche 25 juin à Vincennes, avec 4 groupes 1 au programme. De quoi avoir des nouvelles de Bold Eagle et des informations sur le quinté et le Grand Prix du Président de la République. À voir et revoir. À noter que le quinté aura lieu à 15h40.

Olivier Peslier maître à Ascot

Bravo à notre bon ami, qui a remporté jeudi 22 juin sa 16ème victoire à l'occasion du Meeting Royal. Il est ainsi devenu le pilote étranger le plus capé à Ascot. Dans la 3ème course, The Ribblesdale Takes, il a mené au succès Coronet en remplacement de Lanfranco Dettori qui, blessé, a dû faire l'impasse sur ces journées de gala.



La veille, Grégory Benoist, avec Qemah, et Pierre-Charles Boudot, avec Le Brivido, s'étaient également imposés, respectivement dans The Duke of Cambridge Stakes et The Jersey Stakes. Les deux purs-sangs français devraient être revus à Deauville cet été.



À signaler un monde spectaculaire pour ce meeting en présence de la reine d'Angleterre Elizabeth II, et un dress code obligé pour les entraîneurs et les propriétaires avec redingotes et chapeaux haut de forme.

Superbe journée dimanche 25 juin à Vincennes

On y reviendra. Quatre groupes 1 sont donc au programme dont le Prix René Ballière, avec Bold Eagle en démonstration, et un pilote à suivre d'après mes pointages : Jean-Michel Bazire. Il y aura une tirelire de 5 millions d'euros au PMU pour le quinté.

À suivre à Compiègne ce samedi 24 juin

Une petite réunion de galop, pas top pour un samedi, avec en vedette la 6ème étape du Défi du Galop dans le Grand Prix de la ville, avec 9 concurrents et deux bons favoris, Best Fouad et Chiverny.