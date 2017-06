Bold Eagle plus riche que Ourasi, des nouvelles des blessés

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 27 juin 2017.

Dimanche 25 juin : bons chiffres à Vincennes

C'était la réunion de gala de l'été, avec Bold Eagle en démonstration dans le Prix René Ballière. Il y a eu plus de monde sur le champ que l'an passé, 7.000 contre 6.300, avec aussi des animations de qualité. En conséquence, les enjeux ont progressé sur l'hippodrome de 10% sur 2016, et au PMU de près de 4% avec une course de moins. Le quinté, qui était intéressant, a été joué avec une augmentation de 6% sur le même l'an passé. Bravo, d'autant qu'il n'y a pas eu de couac du tout.



La forme François Nicolle

Il est parti pour battre tous ses records de gains cette année. Il a de nouveau scoré mardi 27 juin à Auteuil avec trois victoires, dont le quinté, pour quatre courses courues. David Gallon, l'un des jockeys habituels avec Gaëtan Masure, me plait beaucoup. Il est toujours bien placé dans un parcours.



Des nouvelles des blessés

Christophe Soumillon devrait remonter ce mercredi 28 juin après une pause de deux jours qui lui a permis d'aller passer des examens. Il souffre toujours de son épaule après sa chute dans le Prix de Diane. De son coté Lanfranco Dettori est toujours sur le flanc et ne sera revu en course qu'à la mi-juillet. Il souffre de son épaule lui aussi.



Bold Eagle plus riche que Ourasi

C'est fait. Le crack a dépassé aux gains le champion des années 1980 alors qu'il n'a que 6 ans. Après son succès de dimanche 25 juin dans le Prix René Ballière, il est devenu le 5ème trotteur le plus riche de l'histoire du trot. Mais Timoko, qui courra samedi 1er juillet, est encore nettement devant lui.