Et de 16 pour André Fabre, JMB score à Vichy

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 28 juin 2017.

Et de 16 pour André Fabre

16 victoires de groupes pour le taiseux de Chantilly. Il a remporté mercredi 28 juin deux courses à Maisons-Laffitte, la 2ème, le Prix de Ris-Orangis, avec Rosa Imperial, une pouliche douée qui demeure invaincue, et la 5ème, le Prix Daphnis, avec Last Kingdom. C'est mieux que l'an passé pour lui, même s'il a échoué de peu dans les Belles, les Poules, le Jockey et le Diane.

Christophe Soumillon toujours absent des pistes

Il continue ses examens après sa chute lors du Prix de Diane. Son entourage l'espère rétabli pour le Grand Prix de Saint-Cloud, dimanche 2 juillet.

JMB score à Vichy

Il y a réalisé son premier coup de quatre mardi 27 juin. Bravo. Dans la même réunion, il a également terminé deux fois 2ème. Il apprécie la piste, et c'est donc mon favori du quinté de ce jeudi 29 juin.

La côte normande se teste

La migration de l'été va commencer pour les trotteurs puisque la dernière nocturne du premier semestre aura lieu vendredi 30 juin à Vincennes. À partir de mardi 4 juillet, les courses auront lieu à Cabourg les mardis et vendredis jusqu'au 1er septembre. On y reviendra. En attendant, il y aura ces prochains jours, à commencer par ce jeudi 29 juin, quelques réunions à Deauville et Clairefontaine, en attendant le début du meeting estival attendu le dimanche 30 juillet.