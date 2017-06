+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 30 juin 2017.

Nos vidéos

Quatre interviews pour la journée de dimanche 2 juillet à Saint-Cloud, dont trois pour le quinté, qui a réuni 16 partants. À voir et revoir.

Christophe Soumillon a repris

Il n'a pas gagné à Clairefontaine vendredi 30 juin mais s'est placé à deux reprises. Cela va donc mieux du coté de son épaule.

Un beau match pendant "On refait les courses"

C'est samedi 1er juillet à 18h20 le Derby d'Irlande avec neuf 3 ans au départ et un beau match entre Wings of Eagles, le lauréat du Derby d'Epsom, piloté cette fois par Ryan Moore, et Waldgeist, associé à Pierre-Charles Boudot. C'est, lui, le 2ème du Prix du Jockey Club, battu à la fin par Brametot. C'est en principe la dernière course du poulain d'André Fabre, qui est confiant, il l'a dit aux journalistes anglais. S'il l'emporte, cela rehaussera bien sûr la valeur du Rouget. C'est en réunion 8.

Les nocturnes sont terminées à Vincennes

Mardi 4 juillet, elles auront lieu à Cabourg avec de multiples animations. Ce samedi 1er juillet, il y a quelques belles courses à Deauville, en réunion 3.

Le meeting d'Enghien commence officiellement ce samedi 1er juillet

Avec un Prix de Washington rehaussé par la présence de Timoko (voir notre édito). Il va y avoir de nombreuses animations, comme souvent, surtout pour les petits, les débuts, comme toujours, des 2 ans, les F, et une grande journée le mercredi 16 août avec une exposition de voitures de collections.

Le retour d'Almanzor

Absent des pistes depuis plusieurs mois, le crack dont la rentrée a été plusieurs fois différée devrait retrouver la compétition fin juillet à York, avant de viser un nouveau groupe 1 en Angleterre par la suite. Selon Jean-Claude Rouget, tout est ok pour lui.