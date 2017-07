Coup de trois pour Björn Goop à Enghien

+

Quatre interviews pour la journée de ce dimanche à Saint-Cloud, trois pour le quinté et une pour le Grand Prix. À voir et revoir car ce sont finalement des concurrents en vue.

Une bonne pouliche de galop

Il s'agit de Zonza entrainée par Didier Guillemin, propriété d'Alain Jathière qui a aussi des chevaux chez Jean Claude Rouget et qui a remporté sa 3e course en trois tentatives dans le Prix du Bois à Deauville, un premier groupe 3 pour les deux ans. Christian Demuro n'a eu qu'à la pousser dans la ligne d'arrivée où elle s'est envolée en devançant nettement l'Américaine favorite Elisabeth Darcy. Le Prix Morny lui tend les bras sur cette même piste le mois prochain.

Coup de trois pour Bjorn Goop à Enghien

Il a remporté nettement le quinté avec Sir Ratzeputz en contrôlant à son intérieur la dernière minute Auch second lui devant le partenaire de Nivard (je vous indiquais le quarté), puis il a fait sien le Pick 5 avant de s'envoler avec Timoko. C'est évidemment une valeur de plus en plus sûre car il a la science du train !

Dix dans le Grand Prix de Saint-Cloud

Ce n'est pas assez hélas pour le pick 5 mais cette 4e course est ouverte avec des étrangers ambitieux et des tricolores qui ont le droit de l'être comme le vainqueur de l'an passé Silverwave mais aussi Tiberian invaincu cette année sur cette piste et Erupt qui revient bien. Réponse vers 15h55.

9e étape du Trophée Vert à Sablé-sur-Sarthe

C'est là un pick 5 avec comme toujours 18 partants sur trois poteaux et des concurrents bien connus comme Attaque Parisienne, Baxter du Klau avec JMB et Virgious du Maza. .Départ vers 16h10.