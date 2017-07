+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 3 juillet 2017.

Fin de carrière pour Wings of Eagles

Le lauréat du Derby d'Epsom souffre d'un antérieur et ne courra plus. Il a terminé 3ème du Derby d'Irlande ce samedi 1er juillet, juste devant Waldgeist, décevant, et derrière Capri, un autre Coolmore. Cela laisse la suprématie chez les 3 ans à Brametot, qui est lui irréprochable.

1 sur 4 seulement pour les vidéos

Avec Grégory Benoist, 3ème du quinté dimanche 2 juillet à Saint-Cloud avec Millfield. Il est ensuite tombé avec Doha Dream dans le Grand Prix de Saint-Cloud, alors qu'il se rapprochait bien à la corde (voir l'édito). Xotic, très joué, a déçu. Moonlight Gambler également, mais lui sera à suivre la prochaine fois.

10 courses d'obstacles à Clairefontaine

Et cela commence tôt ce mardi 4 juillet, à 11h30 avec plusieurs épreuves d'inédits où les Macaire et les Nicolle sont à suivre.

Zarak donne enfin un groupe 1 à l'Aga Khan

Qui ne connait pas cette année une bonne réussite, que ce soit avec Alain de Royer-Dupré ou Jean-Claude Rouget. Zarak, entraîné par le premier, s'est en tout cas imposé brillamment dans le Grand Prix de Saint-Cloud dimanche 2 juillet, mais il ne courra pas l'Arc car il n'apprécie pas Chantilly.

2.000 euros au lieu de 3.000

C'est fait. À la demande des autorités françaises et européennes, le PMU ne peut plus payer dans les lieux de paris les gains en liquide au delà de cette somme. Les heureux gagnants devront se contenter de chèques pour lutter contre le blanchiment, qui touche à mon avis d'autres secteurs que les courses.

Il vient de passer pro : bravo

C'est Mathias Dudouit, qui a remporté la 50ème course de sa carrière samedi 1er juillet. Un jeune au sang froid, que l'on a déjà distingué ici. On lui souhaite, je ne le connais pas d'ailleurs, le meilleur.