Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 4 juillet 2017.

Coup de 4 pour le tandem François Nicolle/Gaëtan Masure

À Clairefontaine mardi 4 juillet, avec notamment le quinté, le Prix Normandie Qualité Tourisme. C'est le 1er coup de 4 pour le cavalier, et la grande forme pour l'écurie. À noter, comme tous les ans, en revanche, que celle d'Arnaud Chaillé-Chaillé, très jouée, n'est pas au rendez-vous.

JMB à suivre à Vichy ce mercredi 5 juillet

Où il connait également une belle réussite et où il a plusieurs drives de choix. Il ne restera pas fanny, mais j'ai choisi de le battre dans le quinté, le Prix de Vincennes.

Début des nocturnes de Cabourg mardi 4 juillet

Avec de nombreuses animations, comme tous les ans, qui ont attiré la grande foule déjà. C'est le 21 juillet qu'aura lieu le point d'orgue avec le Grand Prix, enlevé l'an passé par Vittel de Brévol.

Un quinté bizarre quand même

À Clairefontaine, avec déjà de gros rapports et trois tombés, un arrêté et un dérobé, sans oublier un non partant sur 16. Cela veut dire que 10 chevaux seulement ont fait l'arrivée et, tiens, il y a eu des outsiders. Ma dernière minute est tombée sur le plat, il faut le faire dans une course d'obstacles !

Bon anniversaire Jean-Pierre Dubois

Il a 77 ans ce mardi 4 juillet et, bien entendu, continue de driver et de gagner quelques courses, surtout avec la jeune génération qu'il aime bien façonner à sa main. Il passe chaque année un examen médical pour rester dans les pelotons, et tout va bien heureusement pour lui.